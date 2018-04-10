Испанский железнодорожный оператор Renfe и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Глава испанского ведомства Иньиго де ла Серна Эрнайс встретился с министром транспорта РФ Максимом Соколовым . В ходе визита «среди других аспектов были проанализированы возможности сотрудничества между двумя странами в области транспорта и инфраструктуры». Соколов прибыл в Мадрид в рамках проведения шестого заседания рабочей группы по транспорту межправительственной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

В ходе встречи в Мадриде «обсуждалась, помимо прочего, возможность расширения сотрудничества» в области железных дорог, дорожной инфраструктуры, наземного и воздушного транспорта, портовых вопросов. «В частности, российский министр сообщил о планах модернизации и развития железнодорожной и автомобильной сети на территории Российской Федерации, а также о планах развития высокоскоростной линии Москва-Казань», — отметили в испанском Министерстве развития.

По его информации, «в присутствии обоих министров был подписан меморандум о сотрудничестве между оператором Renfe и российской государственной железнодорожной компанией РЖД». Данный документ связан с «интересом железных дорог РФ рассчитывать на Renfe для модернизации и развития своей железнодорожной системы и для поиска совместных проектов сотрудничества». Испанский оператор выразил «полную готовность внести свой вклад в развитие, эксплуатацию, операции и обслуживание высокоскоростных поездов в России», добавили в министерстве развития.

В связи с этим Renfe и РЖД создают совместную рабочую группу, которая будет заниматься анализом возможностей в сфере пассажирских перевозок, логистики и перевозки грузов, автоматизированных систем управления железнодорожным транспортом, обслуживания и модернизации подвижного состава, интегральной безопасности железных дорог.