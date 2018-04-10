Ещё
В Пскове стартовал прием заявок на конкурс экскурсоводов-волонтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

В Пскове стартовал прием заявок на конкурс экскурсоводов-волонтеров 

АиФ Северо-запад 59 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прием заявок от псковичей, желающих стать экскурсоводом-волонтером, стартовал в Пскове. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для участия в конкурсе приглашаются жители города, обладающие знаниями о Пскове и его историко-культурном наследии, готовых рассказать о тайнах уникальных уголков города и предложить свою экскурсию или квест.
В 2018 году экскурсионный марафон посвящен Году волонтера и 5-летию проведения волонтерских экскурсий и просветительских мероприятий в Пскове.
Каждый, кто подал заявку, автоматически становится участником отборочного тура конкурса экскурсоводов-волонтеров, который пройдет в мае и будет включать несколько номинаций.
Заявки на проведение волонтерских экскурсий и участие в отборочном туре конкурса экскурсоводов-волонтеров можно направить на электронный адрес: dovgorod@yandex.ru, указав фамилию, имя, отчество, тему экскурсии и контактный телефон, по которому с участником проекта сможет связаться организатор до конца текущей недели.
Подготовкой волонтеров, оказанием помощи в разработке экскурсий и квестов, будут руководить преподаватели Псковского государственного университета, Псковского филиала Международной Академии туризма, представители Университета третьего возраста, ООО «Славянский тур», отдельные псковичи-энтузиасты.
АиФ Северо-запад: последние новости
Псковская областная типография погасила все долги по налогам и коммерции Псковские власти обратятся в полицию по поводу граффити с рекламой спайсов У Пскова появился официальный Telegram-канал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России317
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег110
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля183
Найден позитив от ослабления рубля101
Поставщики бытовой техники увеличивают цены268
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение