В Пскове стартовал прием заявок на конкурс экскурсоводов-волонтеров

Прием заявок от псковичей, желающих стать экскурсоводом-волонтером, стартовал в Пскове . Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для участия в конкурсе приглашаются жители города, обладающие знаниями о Пскове и его историко-культурном наследии, готовых рассказать о тайнах уникальных уголков города и предложить свою экскурсию или квест.

В 2018 году экскурсионный марафон посвящен Году волонтера и 5-летию проведения волонтерских экскурсий и просветительских мероприятий в Пскове.

Каждый, кто подал заявку, автоматически становится участником отборочного тура конкурса экскурсоводов-волонтеров, который пройдет в мае и будет включать несколько номинаций.

Заявки на проведение волонтерских экскурсий и участие в отборочном туре конкурса экскурсоводов-волонтеров можно направить на электронный адрес: dovgorod@yandex.ru, указав фамилию, имя, отчество, тему экскурсии и контактный телефон, по которому с участником проекта сможет связаться организатор до конца текущей недели.

Подготовкой волонтеров, оказанием помощи в разработке экскурсий и квестов, будут руководить преподаватели Псковского государственного университета, Псковского филиала Международной Академии туризма, представители Университета третьего возраста, ООО «Славянский тур», отдельные псковичи-энтузиасты.