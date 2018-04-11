Exocad представляет DentalCAD 2.2 Valletta -

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия , 10 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания exocad GmbH недавно сообщила о выпуске новой версии exocad DentalCAD 2.2 Valletta. Этот релиз Valletta, включающий более 30 новых функций, а также оптимизированные варианты более чем 130 существующих опций, знаменует крупнейшее в истории компании расширение возможностей программной платформы.

Кроме того, обновлённая версия демонстрирует изменённую схему наименования релизов exocad, согласно которой все крупные программные продукты компании будут отныне называться в честь важных с культурной точки зрения городов. Релиз этого года носит название Европейской культурной столицы-2018.

"Мы рады объявить о выпуске DentalCAD 2.2 Valletta и чрезвычайно воодушевлены новыми возможностями, которые он открывает перед специалистами в сфере стоматологии, — отметил главный исполнительный директор компании Тилльман Штейнбрехер (Tillmann Steinbrecher). — Новый продукт, как и всегда, представляет собой плод сотрудничества exocad и наших клиентов. Появлением этой новинки мы обязаны бесценным отзывам, оценкам и просьбам, которые мы получаем от пользователей. Эта информация помогает нам создавать инновации и неизменно оставаться законодателями отрасли цифровой стоматологии".

В число основных возможностей нового релиза входят, в частности:

Веб-просмотр dentalshare: ссылки на предпросмотр 3D-изображений посредством веб-браузера или любого мобильного устройства

Повышенная скорость взаимодействия благодаря оптимизированным показателям удобства и производительности

Множество новых «горячих» клавиш для часто используемых функций

Новые инструменты для контактных пунктов: Оптимизированная апроксимальная адаптация, простая коррекция с помощью «дисковой фрезы»

Упрощённое размещение в CAD (выбор производственной заготовки) для экспорта в CAM, получение многоуровневой заготовки с поддержкой TruSmile

Новая библиотека естественных и эстетически привлекательных моделей зубов с HD-качеством изображения

Артикулятор: Свободный выбор направляющей поверхности в движении артикулятора

Мастер создания моделей: Модели имплантатов с дёсенной маской и индивидуальными инструкциями по размещению в матрицах

Оптимизированная визуализация текстурированных/цветных сканограмм, получаемых посредством внутриоральных и лицевых сканеров

Возможность воспроизведения дополнительных интерактивных разрезов

Все пользователи, обновившие контактные данные, смогут воспользоваться новым релизом.

О компании exocad GmbH

exocad GmbH — динамично развивающаяся и инновационная компания-разработчик программного обеспечения, стремящаяся расширять возможности цифровой стоматологии и предоставлять OEM-производителям гибкое, надёжное и простое в эксплуатации программное обеспечение CAD/CAM для стоматологических лабораторий и врачебных кабинетов. Ведущие ОЕМ-компании мира выбирают программные продукты exocad для интеграции в собственные решения CAD/CAM. exocad ежегодно продаёт тысячи лицензий DentalCAD. Для получения дополнительной информации и ознакомления со списком партнёров-дилеров exocad посетите веб-сайт exocad.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/664934/exocad_GmbH_Valetta.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Новика Савич (Novica Savic), nos@exocad.com