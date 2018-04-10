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В САО появился первый интеллектуальный жилой комплекс
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В САО появился первый интеллектуальный жилой комплекс 

Управа района Головинский города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Первый интеллектуальный жилой комплекс с системой распознавания лиц жильцов появился в САО, пишет Rusbase.
Портал ссылается на основателя и главу компании-разработчика системы VisionLabs Александра Ханина.
Отмечается, что благодаря системе распознавания лиц жители дома могут легко пройти внутрь без прикладывания ключа. Для этого надо взглянуть в видеокамеру домофона.
— Система автоматически отслеживает и сообщает сотрудникам безопасности, сколько гостей не из числа жильцов комплекса находится в здании в настоящий момент, — сообщается в материале.
Умный дом также оснащен системами распознавания въезжающих автомобилей и интеллектуального видеонаблюдения. Все жители дома имеют удаленный доступ ко всем службам комплекса с мобильного телефона.
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