В САО появился первый интеллектуальный жилой комплекс

Первый интеллектуальный жилой комплекс с системой распознавания лиц жильцов появился в САО, пишет Rusbase.

Портал ссылается на основателя и главу компании-разработчика системы VisionLabs Александра Ханина

Отмечается, что благодаря системе распознавания лиц жители дома могут легко пройти внутрь без прикладывания ключа. Для этого надо взглянуть в видеокамеру домофона.

— Система автоматически отслеживает и сообщает сотрудникам безопасности, сколько гостей не из числа жильцов комплекса находится в здании в настоящий момент, — сообщается в материале.

Умный дом также оснащен системами распознавания въезжающих автомобилей и интеллектуального видеонаблюдения. Все жители дома имеют удаленный доступ ко всем службам комплекса с мобильного телефона.