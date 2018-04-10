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На памятник 100-летия ВЛКСМ потратят 16 миллионов
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На памятник 100-летия ВЛКСМ потратят 16 миллионов 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
На установку памятника 100-летия ВЛКСМ в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» выделят 16 миллионов рублей. Об этом решении Ярославской областной думы рассказал её председатель Михаил Боровицкий.
— Я считаю, что обязательно на месте установки памятного знака должна быть табличка, чему посвящен памятник, — рассказал Михаил Боровицкий. — Парк должен быть наполнен содержанием для того, чтобы сюда приходила молодежь, ведь сам по себе памятник не станет местом притяжения ярославцев. Такую задачу мы поставили перед архитекторами и мэрией города.
Установить памятник в сквере планируют до октября. Проект выбрали в марте из семи макетов. В голосовании победил проект Леонида и Елизаветы Малафеевских, который сильно отличался от остальных тем, что в нем нет советской символики. Кроме памятника в виде парусов авторы предложили реконструкцию всего сквера: обустройство оранжерей и пешеходных дорожек.
В этом году в Ярославле пройдет 100 мероприятий по празднованию 100-летия ВЛКСМ, на дне города целый блок программы посвятят юбилею.
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