На памятник 100-летия ВЛКСМ потратят 16 миллионов

На установку памятника 100-летия ВЛКСМ в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» выделят 16 миллионов рублей. Об этом решении Ярославской областной думы рассказал её председатель Михаил Боровицкий

— Я считаю, что обязательно на месте установки памятного знака должна быть табличка, чему посвящен памятник, — рассказал Михаил Боровицкий. — Парк должен быть наполнен содержанием для того, чтобы сюда приходила молодежь, ведь сам по себе памятник не станет местом притяжения ярославцев. Такую задачу мы поставили перед архитекторами и мэрией города.

Установить памятник в сквере планируют до октября. Проект выбрали в марте из семи макетов. В голосовании победил проект Леонида и Елизаветы Малафеевских, который сильно отличался от остальных тем, что в нем нет советской символики. Кроме памятника в виде парусов авторы предложили реконструкцию всего сквера: обустройство оранжерей и пешеходных дорожек.