Создан хай-тек аппарат для проведения эвтаназии 

Ученые провели первые испытания в режиме виртуальной реальности нового аппарата для проведения эвтаназии. Это вызвало бурю возмущения среди значительного количества людей. Изготовленный с помощью 3D-принтера аппарат для проведения эвтаназии рассчитан на безболезненную отправку пациентов на тот свет. Его впервые собираются испытать публично. Устройство под названием Sarco — детище 70-летнего австралийца Филипа Нитшке, известного по прозвищу Доктор Смерть. Мужчина является давним и последовательным сторонником легализации эвтаназии. В ближайшую субботу аппарат представят на похоронной ярмарке в Амстердаме, и ее посетители смогут лично посмотреть на то, как осуществляется процедура эвтаназии внутри Sarco с помощью шлема виртуальной реальности. Однако эти планы уже встретили резкую отповедь со стороны разного рода религиозных и общественных групп, которые настаивают на том, что продвижение подобных устройств делает самоубийства гламурными.
Принцип работы Sarco заключается в умерщвлении пациентов за счёт гипоксии или плавного снижения уровня кислорода. При этом люди, которые захотят воспользоваться данным устройством для самоубийства, должны пройти через онлайн-тест, подтверждающий их психическое здоровье, а также готовность уйти из жизни по собственной воле. Зачем они получат специальный цифровой код, действительный в течении 24 часов. Введя код в машине, они смогут нажать кнопку. После этого Sarco заполнится азотом, из-за чего человек лишится сознания через одну минуту и умрёт через 5 минут. Каждому клиенту также предоставляются очки виртуальной реальности, с помощью которых в последние мгновения жизни он может любоваться разными красотами природы вроде горных вершин Альп. По мере развития гипоксии экран очков будет постепенно темнеть. Отметим, что еще в 1995 году в Австралии приняли закон, который позволяет врачам заканчивать жизнь терминальных пациентов по их просьбе. Правда, в 1997 году закон был отменён. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)