Россельхознадзор опроверг сообщения ретейлеров о грядущем дефиците

«Вероятность дефицита, о которой говорят, низкая. В нашей стране по любым другим системам было также. Это не первый случай, когда, кто-то оказывается неподготовленным. Но, во-первых, остаётся ещё три месяца, во-вторых, как показывает практика, все начинают готовиться за неделю до наступления срока. К тому же переход с 1 июля на электронную систему не означает, что не будут ходить какие-то бумаги. Да, это будет вести к определённым штрафным санкциям в отношении тех, кто не перейдёт, но коллапса не будет. Если у них нет электронного сертификата, они будут также продолжать работать по бумагам, но за это им придётся платить штраф. Размеры штрафа не критичны. Коллапса не будет. Это не означает остановку всех производств и передвижения товаров».

Представитель Россельхознадзора напомнила, что сроки введения электронной ветсертификации и прежде неоднократно переносились.

«Что касается возможных сроков переноса обязательной сертификации, то эти сроки переносились уже неоднократно по тем же причинам. Последний перенос у нас был в конце прошлого года. Мы перенесли на полгода, чтобы дать возможность предпринимателям дополнительное время на подготовку. Как показывает практика, все переносы только расхолаживают участников рынка и мы понимаем, что как наступит 1 июля, сразу начнут все переходить на электронную систему».

В Россельхознадзоре отметили, что в целом разделяют озабоченность ретейлеров и регулярно направляют в администрации регионов сообщения о том, какое количество сельхозпроизводителей уже подключилось к электронной системе. В ведомстве также подчеркнули, что пока указаний об очередном переносе сроков введения системы от руководства страну не поступало.