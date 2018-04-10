Ещё
В Польше попросили закрыть организацию, праздновавшую день рождения Гитлера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше попросили закрыть организацию, праздновавшую день рождения Гитлера 

РИА Новости 1 час назад
ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Польская прокуратура инициирует ликвидацию общественной организации «Гордость и современность», которая праздновала день рождения Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Кракова.
В начале текущего года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией «Гордость и современность». В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие вскидывали руки в нацистском приветствии.
"Окружная прокуратура Гливице 9 апреля 2018 года подала заявление о ликвидации организации «Гордость и современность», — говорится в сообщении.
Основанием для такого обращения является «грубое нарушение законодательства», а также «отсутствие условий для восстановления деятельности в соответствии с законодательством».
Одновременно по факту пропаганды организацией нацизма расследуется уголовное дело. Обвинения уже предъявлены семерым активистам «Гордости и современности».
РИА Новости: последние новости
"Почта России" сама будет тестировать дроны для доставки посылок Цивилев рассказал подробности о помощи пострадавшим в кемеровском ТЦ Акции "Русала" обвалились почти на 50%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России324
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег110
Найден позитив от ослабления рубля109
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля184
Исчезло самое популярное в мире видео6
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение