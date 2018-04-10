В Польше попросили закрыть организацию, праздновавшую день рождения Гитлера

ВАРШАВА , 10 апр — РИА Новости . Польская прокуратура инициирует ликвидацию общественной организации «Гордость и современность», которая праздновала день рождения Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Кракова

В начале текущего года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией «Гордость и современность». В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие вскидывали руки в нацистском приветствии.

"Окружная прокуратура Гливице 9 апреля 2018 года подала заявление о ликвидации организации «Гордость и современность», — говорится в сообщении.

Основанием для такого обращения является «грубое нарушение законодательства», а также «отсутствие условий для восстановления деятельности в соответствии с законодательством».

Одновременно по факту пропаганды организацией нацизма расследуется уголовное дело. Обвинения уже предъявлены семерым активистам «Гордости и современности».