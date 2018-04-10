Дальневосточные таможенники-эксперты добавили в бюджет страны более 800 млн рублей в 2017 году

По результатам проведённых экспертиз специалистами Экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивосток ) сумма платежей и штрафов, доначисленных в бюджет государства, составила более 816 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

146 тысяч объектов исследовали в 2017 году специалисты Экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивосток. Службой проведено 4850 экспертно-исследовательских работ. Сегодня в экспертно-криминалистической службе работают 45 экспертов, аттестованных в различных областях. По словам начальника службы Светланы Яковлевой, служба оснащена современным аналитическим и криминалистическим оборудованием, что позволяет проводить идентификационные, криминалистические, товароведческие и материаловедческие экспертизы. Специалисты исследуют самые разные товары, перемещаемые через таможенную границу: одежду, обувь, продукты питания, драгоценные камни, оружие, строительные материалы, наркотические средства, морские суда и другие.

В 2017 году были проведены экспертизы стратегически важных ресурсов: рыбы, ракообразных, лесоматериалов, нефтепродуктов на общую сумму около 0,5 млрд рублей. По результатам данных экспертиз было возбуждено более 40 уголовных дел.

Более 50 экспертиз проведено в отношении растений и животных, занесённых в Красную книгу, подпадающих по действие международной конвенции СИТЕС. Выполнены около 50 экспертиз огнестрельного оружия, ножей, кастетов, электрошокеров, боеприпасов, задержанных при попытке их перемещения через границу.

Несколько десятков экспертиз проведено в целях пресечения вывоза заграницу культурных ценностей. Исследовались монеты, старинные предметы быта, бивни мамонта, части метеоритов, государственные награды СССР и архивные документы Военного министерства СССР.

В 2017 году эксперты службы выполнили около 300 экспертиз алкоголя и табачных изделий, 40 экспертиз наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. По направлению борьбы с контрафактными товарами выполнено около 100 экспертиз. Чаще всего объектами исследований экспертов становились товары, маркированные товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Apple , Zinger, Disney Louis Vuitton , Prada.

Таможенное экспертное подразделение на Дальнем Востоке создано в 1993 году приказом Государственного таможенного комитета.