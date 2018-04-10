Дальневосточные таможенники-эксперты добавили в бюджет страны более 800 млн рублей в 2017 году 

По результатам проведённых экспертиз специалистами Экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (г. Владивосток) сумма платежей и штрафов, доначисленных в бюджет государства, составила более 816 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).
146 тысяч объектов исследовали в 2017 году специалисты Экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивосток. Службой проведено 4850 экспертно-исследовательских работ. Сегодня в экспертно-криминалистической службе работают 45 экспертов, аттестованных в различных областях. По словам начальника службы Светланы Яковлевой, служба оснащена современным аналитическим и криминалистическим оборудованием, что позволяет проводить идентификационные, криминалистические, товароведческие и материаловедческие экспертизы. Специалисты исследуют самые разные товары, перемещаемые через таможенную границу: одежду, обувь, продукты питания, драгоценные камни, оружие, строительные материалы, наркотические средства, морские суда и другие.
В 2017 году были проведены экспертизы стратегически важных ресурсов: рыбы, ракообразных, лесоматериалов, нефтепродуктов на общую сумму около 0,5 млрд рублей. По результатам данных экспертиз было возбуждено более 40 уголовных дел.
Более 50 экспертиз проведено в отношении растений и животных, занесённых в Красную книгу, подпадающих по действие международной конвенции СИТЕС. Выполнены около 50 экспертиз огнестрельного оружия, ножей, кастетов, электрошокеров, боеприпасов, задержанных при попытке их перемещения через границу.
Несколько десятков экспертиз проведено в целях пресечения вывоза заграницу культурных ценностей. Исследовались монеты, старинные предметы быта, бивни мамонта, части метеоритов, государственные награды СССР и архивные документы Военного министерства СССР.
В 2017 году эксперты службы выполнили около 300 экспертиз алкоголя и табачных изделий, 40 экспертиз наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. По направлению борьбы с контрафактными товарами выполнено около 100 экспертиз. Чаще всего объектами исследований экспертов становились товары, маркированные товарными знаками Adidas, Nike, Puma, Apple, Zinger, Disney, Louis Vuitton, Prada.
Таможенное экспертное подразделение на Дальнем Востоке создано в 1993 году приказом Государственного таможенного комитета.
16 апреля 2018 года Экспертно-криминалистическая служба — региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Владивосток отмечает своё 25-летие. В состав службы входит 12 экспертных подразделений, половина из них находятся во Владивостоке, остальные 6 расположены в местах, приближённых к государственной границе, в городах: Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Находка, Южно-Сахалинск, Благовещенск.