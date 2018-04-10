В Ульяновске стартует «Клиника года — 2018»

Ежегодный региональный конкурс среди медицинских учреждений пройдет в Ульяновской области уже третий раз.

Стать участниками проекта могут государственные и частные организации, специализирующиеся на оказании медицинской помощи населению. Цель конкурса — выявить лидеров потребительских предпочтений среди медицинских учреждений. Поэтому главными судьями станут именно жители города. В мае пройдет открытое голосование в формате онлайн — на сайте mosaica.ru, а также в формате оффлайн — в крупных супермаркетах и торговых центрах Ульяновска

В конкурсе предусмотрен целый ряд номинаций. Таким образом, побороться за звание «Клиника года» смогут учреждения различной направленности — от клиник врачебной косметологии до стоматологических центров.

Информацию о ходе проекта и его участниках можно будет найти в региональных СМИ: в газетах «Мозаика», « Комсомольская правда », « Аргументы и факты », а также на сайтах mosaica.ru, ul.kp.ru и ul.aif.ru. Подать заявку на участие в конкурсе можно по телефону (8422) 44-53-53.

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