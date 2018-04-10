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Совет по делам молодежи СНГ намерен принять концепцию поддержки волонтеров
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Совет по делам молодежи СНГ намерен принять концепцию поддержки волонтеров 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Совет по делам молодежи стран СНГ на этой неделе планирует принять на заседании в Минске концепцию по поддержке добровольческого движения, сообщил сопредседатель «Ассоциации волонтёрских центров», член Общественной палаты (ОП) РФ Артём Метелев.
"У нас через два дня в Минске стартует заседание совета по делам молодёжи стран СНГ. Будет принята концепция на уровне исполкома, стран-участников СНГ в поддержку молодежного движения. Это такой документ межгосударственный, который регулирует взаимоотношение между странами в поддержку молодёжного волонтерского движения, работа, которую мы все вместе проделывали на протяжении двух лет", — заявил Метелев во вторник на заседании рабочей группы по развитию международного добровольчества координационного совета при ОП РФ по развитию добровольчества.
Он уточнил, что концепция подразумевает план совместных мероприятий, которые нацелены на то, чтобы укрепить взаимодействие волонтеров разных стран.
Метелев добавил, что «Ассоциация волонтерских центров» планирует провести совместный конкурс проектов среди добровольцев России и стран СНГ, а также создать школу волонтеров СНГ, которая будет работать ежегодно в рамках больших молодежных форумов.
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