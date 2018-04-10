Начальник повадился портить воздух и довел сотрудника до депрессии

Высший суд австралийского штата Виктория отклонил двухмиллионный иск против строительной компании, менеджер которой жаловался на то, что его начальник портит воздух на рабочем месте. Об этом сообщило издание The Australian Financial Review.

Истец, менеджер по контрактам Дэвида Хингста (David Hingst), попавший под сокращение, заявил, что его босс Грег Шорт (Greg Short) угнетал его, что привело к депрессии, тревожности и травмам. Менеджер потребовал компенсацию морального ущерба в 1,8 миллиона австралийских долларов (86,7 миллиона рублей).

Хингст отметил, что его начальник регулярно «поднимал свою задницу и испускал газы» рядом с ним, а со временем начал делать это каждый день, что мужчина охарактеризовал как «оскорбление и унижение». В ответ менеджер купил баллончик дезодоранта и каждый раз брызгал им обидчика. Однажды он даже отказался ехать с начальником в лифте и объяснил свой отказ, назвав его «мистером Вонючкой».

Бывший босс истца отрицал все обвинения, однако отметил, что мог пару раз притвориться, что портит воздух, ради шутки. Шорт предположил, что Хингст мог воспринимать его метеоризм как оскорбление из-за немецкого происхождения. «Мы, австралийцы, растем с осознанием того, что это нормально, что подобное просто иногда случается», — отметил он.

Судья приняла его аргументы и вынесла вердикт, что произошедшее нельзя считать издевательством, так как Шорт не намеревался «внушить страх, причинить страдания или унизить его». Она предположила, что причиной обращения в суд могла быть чрезмерная чувствительность Хингста и его обида из-за потери работы.