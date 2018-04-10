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Воронежские волонтеры попросили помощи в розыске 28-летнего мужчины
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Воронежские волонтеры попросили помощи в розыске 28-летнего мужчины 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 28-летнего Евгения Алимова.
По информации волонтеров, мужчина ушел из дома по адресу: ул. Березовая Роща, 46, 1 апреля и пропал без вести. Приметы Евгения: худощавое телосложение, рост 178-180 см, темно-русые волосы, карие глаза, может носить бороду, имеет родинку на левой щеке, на ноге возле колена у него шрам в несколько сантиметров.
В день исчезновения Евгений был одет черную куртку с капюшоном, разноцветный свитер, синие джинсы, темные туфли. Волонтеры сообщают, что мужчина может находиться в Крыму.
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