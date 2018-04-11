Под Воронежем жильцы многоэтажки выступают против масштабной стройки рядом с домом

По словам людей, рядом с ними возводят здание, которое станет крупным магазином. Жильцы многоэтажки в Семилуках сейчас, как никто прочувствовали смысл фразы — магазин у дома. И они против такого соседства. Здание, где вскоре должна развернуться торговля, буквально, под их балконами — от пятиэтажки до стройки всего восемь метров. Кстати, кто ведет тут работы, не определить, информационного щита наша съёмочная группа не нашла. Горожане рассказывают, чуть больше тысячи квадратов здесь — частная собственность. И должна была быть спортплощадка. Такое назначение у участка было, когда землю выставили на аукцион. Стройка, говорят, началась осенью, потом работы приостанавливали. Тогда и выяснилось — разрешения нет. Его собственник получил, уверяют, в декабре. Версии того, что все-таки будет в этом здании, расходятся до сих пор.

— Теперь этот объект обозначен как просто нежилое здание, нежилое помещение. Потом, когда мы контактировали с различными организациями контролирующими, нам приходили различные документы, в которых сообщалось, что это магазин. Я живу на третьем этаже, и у меня солнышко ещё видно. А вот люди первого, второго этажей — им полностью закрыто солнце. Полностью закрыт свет, — рассказывает жительница дома №12/4 по улице Транспортной Ольга Щеблыкина. А, по мнению мэра Семилук, микрорайон он этого только выиграет. Алексей Гирчев заверил, застройщик обещал тут дорожки и детскую площадку. Правда, где разместятся пока не очень понятно. Все людские волнения, считает, спровоцированы. А разместиться в здании, по его словам, вовсе не магазин, а почта и офис банка.