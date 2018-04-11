Жители 48 домов в Самаре попали в эпицентр «коммунальной войны»

Дела на обе ваши фирмы

В декабре прошлого года жильцы 48 домов в Советском районе Самары внезапно решили отказаться от услуг УК ЖКС и доверить свое коммунальное обслуживание УК «Возрождение». Были проведены собрания собственников, протоколы голосований направлены в Госжилинспекцию (ГЖИ). Там их, согласно регламенту, за 10 дней изучили «на предмет правильности оформления» и внесли изменения в реестр лицензированных УК, переписав эти дома с одной компании на другую.

Так выглядело дело на бумаге, но «овраги, по которым ходить», появились очень скоро. Многие жильцы ушли в «тотальное отрицание»: со слов старших некоторых домов, которых в администрации Советского района собирали с 3 апреля на специальные встречи, никаких собраний на самом деле не было и обо всем они узнали из расклеенных на стенах объявлений. Протоколы некоторых из этих «решений собственников» как раз и стали предметом разбирательства — заведены уголовные дела по подозрению в подделке документов, и их теперь тщательно изучают в полиции.

Впрочем, как на любой войне, хотя бы и коммунальной, жильцы разделились на два лагеря: в одних домах претензий к «Возрождению» не имеют и все нравится, в других хотят все вернуть назад. И обе стороны друг друга обвиняют. Дошло даже до «американского следа» — из уст особо обидевшихся активистов. Дискутируя в соцсетях, призывая не платить по «неправильным квитанциям» и клея на стены (а также срывая с них) агитационные материалы…

Решать должны жильцы

Как уже было сказано, с 3 апреля в Советском районе Самары глава администрации Вадим Бородин и представители разных причастных к ситуации ведомств встречались со старшими всех 48 домов и искали ответы на их вопросы, досконально разбираясь с каждым конкретным случаем. «Мы разъясняем гражданам, что только они сами могут решать, какой организации доверить управление домом. Никто не имеет право оказывать давление на жильцов, диктовать им условия», — подчеркнул Вадим Бородин.

В свою очередь, жители продолжают высказывать недовольство. «Когда мы обо всем этом узнали, сначала просто не поверили, — жалуется Екатерина Короткова , жительница дома по адресу: ул. Свободы, 17. — Но потом получили подтверждение, что нас незаконно, на основании протоколов собрания, которое мы не проводили, перевели в УК „Возрождение“. С декабря и по настоящий момент в управлении нашим домом творится какой-то бардак. Именно по этой причине и до тех пор, пока незаконные действия не прекратятся, мы решили по квитанциям не платить. Люди вынуждены откладывать, пенсионеры и инвалиды не могут получать компенсацию. Вот мы и дошли до точки кипения. 31 марта мы собрались и решили защищать наши дома вместе. Сейчас наше обращение находится на рассмотрении губернатора».

В случае если жители посчитают, что смена УК произошла без учета мнения большинства, или у них будут сомнения в подлинности представленных в Государственную жилищную инспекцию протоколов, они вправе обратиться в правоохранительные органы . При этом власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.

Люди и законы

Казалось бы, в чем проблема — собрать настоящее собрание собственников, высказаться за возвращение в ЖКС (или переход в «Возрождение»), оформить это решение по всем правилам и отослать в ГЖИ, которая обязана внести изменения в реестр. Обитатели многих домов, недовольные «новогодним переходом», именно так и сделали. И тут выяснилась интересная деталь — почти в каждом доме имеются квартиры, находящиеся в муниципальной собственности. И это дает право участвовать в каждом собрании представителям городского департамента управления имуществом (ДУИ). Жилищный кодекс РФ требует уведомить эту организацию официально за 10 дней до собрания. Конечно, в таких тонкостях закона почти все, даже старшие по домам, оказались не осведомлены, никто никого не уведомлял, что и побудило ДУИ подать в суд с требованием опротестовать протоколы «повторных» собраний.

С формальной точки зрения чиновники правы и действовали строго в рамках закона. Впрочем, и в домах, где претензии со стороны ДУИ отсутствуют, нашлись некие собственники, обратившиеся с жалобой в ГЖИ с той же самой просьбой — наложить на протоколы запрет вплоть до решения суда. Вот только объяснения представителей Госжилинспекции, что они не имеют права называть имена и фамилии обиженных из-за закона о неразглашении персональных данных, только подлили масла в огонь возмущения недовольных.

Копите наши денежки…

Стоит последовать призыву заместителя главы администрации Самары Владимира Василенко и не вставать на сторону ни той, ни другой УК, а думать только об интересах жителей. «Главный, кто сегодня определяет, кого нанять, — это житель, — говорит он. — Мы не встаем на сторону той или иной управляющей компании. Есть закон, и есть главный, кто нанимает на работу управляющую компанию — это наш гражданин».

Если следовать этой логике, главная проблема, с которой столкнулись обитатели спорных территорий, — коммунальные платежи. Чиновники уверяют: те, кто сегодня платит по квитанциям «Возрождения», ничего не потеряют, даже если их дома в итоге вернутся к ЖКС. А тем, кто не платит — все-таки лучше платить.

Но в 48 многоквартирных домов уже несколько месяцев не приходят квитанции за тепло и горячую воду. Представители ПТС утверждают, что ждут урегулирования вопроса, «Возрождение» через свои квитанции сообщает, что счета будут выставлены позднее. Людям предлагают «откладывать и копить» до прояснения ситуации. Что же касается жильцов, получавших компенсацию за услуги ЖКХ, теперь они такой возможности лишены.

Жизнь снова показывает, что жильцам надо быть бдительными и юридически грамотными, иначе они так и будут попадать в похожие ситуации. И как справедливо замечает Вадим Бородин, если бы недавно принятый Госдумой РФ закон об обязательном заключении прямых договоров собственников жилья с ресурсоснабжающими организациями появился раньше, проблем бы не было. А пока власти района готовы оказать всю необходимую организационно-консультационную помощь в защите прав граждан на свободный выбор управляющей организации.

Вадим Бородин, глава администрации Советского района Самары:

— И ЖКС, и «Возрождение» — это две лицензированные управляющие компании, они допущены на рынок услуг ЖКХ, и пусть решают свои разногласия в рамках закона, в судах. Мы — на стороне жильцов, наша задача — следить, чтобы все услуги им оказывали качественно, вовремя и в надлежащем объеме. Сейчас по каждому дому мы собираем информацию и оказываем необходимую помощь — кому консультацией, кому в подготовке документов, кому в организации и проведении собраний. Никто не имеет права оказывать давление на жильцов, диктовать им условия.