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Прокуратура признала поддельными несколько протоколов собраний, на которых жильцы якобы хотели отказаться от услуг «ЖКС»
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Прокуратура признала поддельными несколько протоколов собраний, на которых жильцы якобы хотели отказаться от услуг «ЖКС» 

Волга Ньюс 1 час назад
С 2013 по 2017 г. многоквартирным домом № 5 по ул. Физкультурной управляло ООО «ЖКС». Но на внеочередном общее собрании собственников 17 декабря 2017 г. жильцы якобы решили сменить управляющую организацию на ООО «УК Возрождение».
Однако, как выяснило при проверке надзорное ведомство, внеочередное общее собрание собственников в этом доме последний раз проводили в мае 2017 года. Также собственники не видели никакой протокол собрания и не подписывали его.
Помимо этого прокуратура выявила 10 аналогичных нарушений.
По результатам этой проверки возбудили 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
Кроме того, после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по обращениям жильцов дома № 62 по ул. И. Булкина о несогласии с отказом от услуг управляющей компании ООО «ЖКС» и переходом на непосредственное управление домом.
Этим домом «ЖКС» тоже управляло с 2013 по 2017 год. А 31 мая 2017 г. на внеочередном собрании жильцы вроде как избрали непосредственный способ управления своим домом. Однако прокурорская проверка и здесь признала, что на самом деле жильцы на собрание в мае не собирались и ничего не подписывали.
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