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Заключенные сбежали из колонии в Архангельской области
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Заключенные сбежали из колонии в Архангельской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сотрудники полиции разыскивают двух сбежавших в Архангельской области заключенных, которых осудили за кражу. Об этом сообщило ИА Nation News.
О побеге 19— и  20-летнего
заключенных стало известно во время вечерней поверки. Молодые люди отбывали наказание в  колонии-поселении
и могли спокойно передвигаться по территории исправительного учреждения.
В бразильском городе Белен при попытке бегства из тюрьмы погиб по крайней мере 21 человек. Большая часть из них были сообщниками заключенных, которые открыто напали на пенитенциарное учреждение «Санта Изабел».
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