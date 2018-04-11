Заключенные сбежали из колонии в Архангельской области 

Сотрудники полиции разыскивают двух сбежавших в Архангельской области заключенных, которых осудили за кражу. Об этом сообщило ИА Nation News.
О побеге 19— и 20-летнего
заключенных стало известно во время вечерней поверки. Молодые люди отбывали наказание в колонии-поселении
и могли спокойно передвигаться по территории исправительного учреждения.
В бразильском городе Белен при попытке бегства из тюрьмы погиб по крайней мере 21 человек. Большая часть из них были сообщниками заключенных, которые открыто напали на пенитенциарное учреждение «Санта Изабел».