Заключенные сбежали из колонии в Архангельской области

Сотрудники полиции разыскивают двух сбежавших в Архангельской области заключенных, которых осудили за кражу. Об этом сообщило ИА Nation News.

О побеге 19— и 20-летнего

заключенных стало известно во время вечерней поверки. Молодые люди отбывали наказание в колонии-поселении

и могли спокойно передвигаться по территории исправительного учреждения.

В бразильском городе Белен при попытке бегства из тюрьмы погиб по крайней мере 21 человек. Большая часть из них были сообщниками заключенных, которые открыто напали на пенитенциарное учреждение «Санта Изабел».