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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения под Архангельском
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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения под Архангельском 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Информация о двух сбежавших из колонии-поселения № 3 поступила в дежурную службу УФСИН вчера вечером. Оба заключенных отбывали срок за кражи, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.
— Сбежали молодые люди 1996 и 1998 года рождения. Один из Плесецкого района, другой — из Онеги. Один ранее уже был судим, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства Лариса Знатных.
Сейчас сотрудники регионального УФСИН ищут сбежавших заключенных. Просьба об имеющейся информации о подозрительных лицах сообщать по телефонам дежурной части УФСИН 8 (8182) 41-25-09 или в ближайшее отделение полиции.
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