Двое заключенных сбежали из колонии-поселения под Архангельском

Информация о двух сбежавших из колонии-поселения № 3 поступила в дежурную службу УФСИН вчера вечером. Оба заключенных отбывали срок за кражи, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.

— Сбежали молодые люди 1996 и 1998 года рождения. Один из Плесецкого района, другой — из Онеги . Один ранее уже был судим, — пояснила руководитель пресс-службы ведомства Лариса Знатных.

Сейчас сотрудники регионального УФСИН ищут сбежавших заключенных. Просьба об имеющейся информации о подозрительных лицах сообщать по телефонам дежурной части УФСИН 8 (8182) 41-25-09 или в ближайшее отделение полиции.