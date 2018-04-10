Ямочный ремонт дорог в Балашихе планируют завершить до 15 июня

Об этом сообщил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Владимир Головин

— Владимир Головин.

Он добавил, что ямочный ремонт выполняют четыре бригады по пять человек — три работают днем и одна ночью. Ремонт производят с помощью литого асфальтобетона, позволяющего заделывать дорожные ямы в холодную погоду и в условиях высокой влажности. Владимир Головин рассказал, что в первую очередь ремонтируют дороги с наибольшей интенсивностью движения автомобилей, участки, находящиеся в аварийном состоянии, и те места, на которые поступали жалобы от жителей.

Приводим в порядок центральные улицы. Выполняются работы на проспекте Ленина около жилого комплекса «Акварели» на пересечении с улицей Терешковой. Участок дороги при выезде из жилого комплекса достаточно проблемный, на него поступали жалобы от жителей

— Владимир Головин.

Всего в Балашихе планируют произвести ямочный ремонт на 40 тысячах квадратных метрах дорог.