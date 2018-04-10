Ямочный ремонт дорог в Балашихе планируют завершить до 15 июня 

Об этом сообщил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Владимир Головин.
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поставлена задача завершить ямочный ремонт до 1 июля. Мы планируем выполнить эту работу до 15 июня. По поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы уже приступили к ремонту. Уже отремонтировано более 1600 квадратных метров дорог
— Владимир Головин.
Он добавил, что ямочный ремонт выполняют четыре бригады по пять человек — три работают днем и одна ночью. Ремонт производят с помощью литого асфальтобетона, позволяющего заделывать дорожные ямы в холодную погоду и в условиях высокой влажности. Владимир Головин рассказал, что в первую очередь ремонтируют дороги с наибольшей интенсивностью движения автомобилей, участки, находящиеся в аварийном состоянии, и те места, на которые поступали жалобы от жителей.
Приводим в порядок центральные улицы. Выполняются работы на проспекте Ленина около жилого комплекса «Акварели» на пересечении с улицей Терешковой. Участок дороги при выезде из жилого комплекса достаточно проблемный, на него поступали жалобы от жителей
— Владимир Головин.
Всего в Балашихе планируют произвести ямочный ремонт на 40 тысячах квадратных метрах дорог.