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Ямочный ремонт дорог в Балашихе планируют завершить до 15 июня
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Ямочный ремонт дорог в Балашихе планируют завершить до 15 июня 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Владимир Головин.
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поставлена задача завершить ямочный ремонт до 1 июля. Мы планируем выполнить эту работу до 15 июня. По поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы уже приступили к ремонту. Уже отремонтировано более 1600 квадратных метров дорог
— Владимир Головин.
Он добавил, что ямочный ремонт выполняют четыре бригады по пять человек — три работают днем и одна ночью. Ремонт производят с помощью литого асфальтобетона, позволяющего заделывать дорожные ямы в холодную погоду и в условиях высокой влажности. Владимир Головин рассказал, что в первую очередь ремонтируют дороги с наибольшей интенсивностью движения автомобилей, участки, находящиеся в аварийном состоянии, и те места, на которые поступали жалобы от жителей.
Приводим в порядок центральные улицы. Выполняются работы на проспекте Ленина около жилого комплекса «Акварели» на пересечении с улицей Терешковой. Участок дороги при выезде из жилого комплекса достаточно проблемный, на него поступали жалобы от жителей
— Владимир Головин.
Всего в Балашихе планируют произвести ямочный ремонт на 40 тысячах квадратных метрах дорог.
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