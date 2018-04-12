В центре госуслуг района Печатники можно распечатать портрет к шествию «Бессмертный полк»

В центре госуслуг «Мои документы» района Печатники бесплатно распечатают фото героя ВОВ, которое можно будет пронести в рамках шествия «Бессмертный полк», информирует пресс-служба центра.

Напомним, центр госуслуг района Печатники расположен по адресу ул. Шоссейная, д.86.

«Сотрудники пригласят горожан, которые сделали заявки на изготовление фотопортрета (в формате А4), для получения фото. Центр госуслуг также постоянно помогает горожанам отсканировать имеющиеся у них материалы о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны (фотографии, воспоминания, письма) и помочь в размещении их в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва ». При этом все оригиналы сразу же возвращают владельцам», — говорится в сообщении.

График работы центра: ежедневно с 08.00 до 20.00. (то)