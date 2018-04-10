Москва готовится принять Всероссийский съезд ветеринарных врачей

23 апреля 2018 года в Колонном зале Дома Союзов по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 1, состоится открытие Всероссийского съезда ветеринарных врачей.

В работе Съезда примут участие высококвалифицированные ветеринарные врачи государственной ветеринарной службы Российской Федерации , сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса, частнопрактикующие ветеринарные врачи, представители научно-исследовательских и образовательных ветеринарных учреждений, общественных организаций, ассоциаций и союзов в области ветеринарии.

В рамках Съезда планируется всестороннее рассмотрение вопросов совершенствования нормативно-правовой базы, формирования и реализации специальных целевых программ по ликвидации наиболее важных в настоящий момент болезней животных, которые влияют в том числе на экспортный потенциал нашей страны, повышения престижа профессии ветеринарный врач и уровня ветеринарного образования, а также развития фундаментальных исследований в области ветеринарии и перспективы развития лабораторной диагностики в целях поддержания эпизоотического и ветеринарного-санитарного благополучия.

По результатам проведения Всероссийского съезда планируется выработать документы по всем сферам профессиональной деятельности: государственной (в том числе законодательной и контрольно-надзорной), научно-исследовательской, лечебно-профилактической, лабораторно-дианостической и противоэпизоотической, ветеринарной санитарии, производства пищевой продукции и пр.

Всероссийский съезд ветеринарных врачей проводится впервые за последние 100 лет.