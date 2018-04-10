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СР предложила свои меры поддержки попавшего под санкции США бизнеса
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СР предложила свои меры поддержки попавшего под санкции США бизнеса 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия" считает, что поддерживать попавшие в санкционный список США российские компании необходимо только при условии их национализации, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
"Это будет предложение нашей партии, каким компаниям деньги давать, думая о производстве, о работающих людях, при одном условии — национализация", — сказал Миронов журналистам во вторник.
США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На торгах в России и за рубежом началось обвальное падение котировок многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями. В понедельник премьер Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.
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