Сопредседателем попечительского совета Свято‑Троицкой Сергиевой лавры стал Сергей Чемезов

Заседание попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии проходит в Покровском храме академии в подмосковном Сергиевом Посаде. Участие в заседании принимает губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Сегодня я хотел бы вам представить Сергея Викторовича Чемезова, это очень известный представитель нашего делового сообщества и той его части, которая отражает государственные интересы и служит интересам государства. Я хотел бы предложить Сергея Викторовича Чемезова в качестве сопредседателя нашего попечительского совета», — сообщил в ходе заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл.