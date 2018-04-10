Сопредседателем попечительского совета Свято‑Троицкой Сергиевой лавры стал Сергей Чемезов 

Главу «Ростеха» Сергея Чемезова выбрали сопредседателем попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Подмосковье и Московской духовной академии, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Заседание попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии проходит в Покровском храме академии в подмосковном Сергиевом Посаде. Участие в заседании принимает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня я хотел бы вам представить Сергея Викторовича Чемезова, это очень известный представитель нашего делового сообщества и той его части, которая отражает государственные интересы и служит интересам государства. Я хотел бы предложить Сергея Викторовича Чемезова в качестве сопредседателя нашего попечительского совета», — сообщил в ходе заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он отметил, что ранее сопредседателем попечительского совета был Александр Беглов, который до декабря 2017 года занимал пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. В настоящее время Беглов является полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.