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Кадровые ротации: в Ялте поменяли руководителя администрации
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Кадровые ротации: в Ялте поменяли руководителя администрации 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты назначен первый заместитель главы ведомства Алексей Челпанов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации.
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