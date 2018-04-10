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Кадровые ротации: в Ялте поменяли руководителя администрации
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Кадровые ротации: в Ялте поменяли руководителя администрации
РИА Новости Крым
1 час назад
Комментарии
СИМФЕРОПОЛЬ
, 10 апр —
РИА Новости
Крым
. Временно исполняющим обязанности главы администрации Ялты назначен первый заместитель главы ведомства Алексей Челпанов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации.
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