МТС обновила сеть более чем в 50 населенных пунктах Курской области

МТС завершила масштабную программу модернизации сотовой сети «второго поколения» более чем на ста базовых станциях в Курской области

Работы были проведены в самом Курске и в большинстве районных центров области: городах Дмитриев , Курчатов, Рыльск Льгов , Железногорск, Обоянь , пгт Горшечное, Поныри, Пристень, слобода Белая и других. В общей сложности связь была улучшена на территории, где проживает более 700 тысяч жителей.

В Курске связь была улучшена на улицах Ленина, Садовая, К. Маркса, Щепкина (включая ТРЦ «Манеж»), Дзержинского, Пирогова, Димитрова, Хуторская, 50 лет Октября, Энгельса, Ольшанского, Сумская, Гагарина, Магистральный проезд и других. Модернизация коснулась 2G базовых станций, обеспечивающих практически 90% покрытия города.

В результате улучшилось качество голосовой связи в помещениях, местах плотной застройки, промышленных зонах, а абонентам стал доступен голос высокой четкости HD-Voice. Это технология, которая позволяет транслировать речь с минимальными искажениями.

Модернизация сети 2G стала одним из этапов работы МТС по повышению качества и доступности связи на территории области, включая небольшие населенные пункты и отдаленные районы. Работы велись на протяжении года и позволили охватить максимальное количество базовых станций.

«Мы подходим к развитию сети на территории области комплексно. Для МТС важно, чтобы жители получали максимально качественные сервисы. Звонки остаются одной из самых востребованных услуг. В районах области и отдаленных населенных пунктах — это основной канал связи с близкими и родственниками. Мы завершили масштабный проект модернизации, главной задачей которого было повысить качество голоса, проникновение сети, обеспечить надежный прием, там, где с этим были сложности: в подвальных помещениях, промышленных зонах. Обновление оборудования позволило расширить зону покрытия примерно на 20 процентов, а также повысить скорость передачи данных для приборов, работающих в автоматическом режиме, банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков, большая часть которых работает именно в сетях второго поколения.», — отметил директор курского филиала МТС Руслан Бекиров.

Сегодня сетью 2G МТС могут воспользоваться жители практически всей населённой территории Курской области. Наравне с модернизацией сетей «второго поколения» МТС продолжает развитие сетей «четвёртого поколения».

МТС активно развивает передовые технологии связи в Курской области. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора можно более чем в 50 населенных пунктах региона, связь «четвертого поколения» доступна уже 70 процентам жителей Курской области.