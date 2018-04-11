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Субботник пройдет 14 апреля в Лианозовском заказнике
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Субботник пройдет 14 апреля в Лианозовском заказнике 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Природоохранная акция «Мы дежурим по апрелю» пройдет в ближайшую субботу в заказнике «Лианозовский». Об этом сообщается на сайте Мосприроды.
«В программе мероприятия: уборка территории природного комплекса от бытового мусора, перекопка кострищ, мастер-класс по сборке и раскрашиванию искусственных гнездовий для птиц с последующим развешиванием изготовленных участниками акции скворечников, интерактивная программа», — отмечается в сообщении.
Как уточняется на сайте, необходимый инвентарь (мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты) предоставят организаторы. Место сбора: ул. Череповецкая, вл. 4, рядом с клумбой, у входа в заказник. Всех желающих будут ждать 14 апреля в 10.00. (вт)
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