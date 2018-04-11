Субботник пройдет 14 апреля в Лианозовском заказнике

Природоохранная акция «Мы дежурим по апрелю» пройдет в ближайшую субботу в заказнике «Лианозовский». Об этом сообщается на сайте Мосприроды.

«В программе мероприятия: уборка территории природного комплекса от бытового мусора, перекопка кострищ, мастер-класс по сборке и раскрашиванию искусственных гнездовий для птиц с последующим развешиванием изготовленных участниками акции скворечников, интерактивная программа», — отмечается в сообщении.

Как уточняется на сайте, необходимый инвентарь (мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты) предоставят организаторы. Место сбора: ул. Череповецкая, вл. 4, рядом с клумбой, у входа в заказник. Всех желающих будут ждать 14 апреля в 10.00. (вт)