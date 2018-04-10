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Половодье в режиме онлайн: нижегородцы следят за разливом в соцсетях
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Половодье в режиме онлайн: нижегородцы следят за разливом в соцсетях 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Отслеживать публикации о паводке нижегородцы смогут по хэштегам #НижегородскаяГэсПаводок2018 #паводок2018 #нижнийновгород. Во время половодья ГЭС обеспечит взаимодействие с региональными органами власти, подразделениями МЧС для оперативного реагирования и ликвидации возможных внештатных ситуаций. Гидрометеорологическую информацию энергетики получают от Росгидромета.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). При этом учитываются рекомендации МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов власти субъекта РФ.
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