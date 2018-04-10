Минтруд рассказал о негативных последствиях маркировки защитной одежды с мехом

Маркировка меховых изделий, которая затронула средства индивидуальной защиты, содержащие мех, имела негативный эффект, заявил ходе выступления на Всероссийской неделе охраны труда 2018 заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев

«Хочу привести один такой пример…У нас была введена маркировка, это тоже инновационная история для того, чтобы учитывать товары, но так получилось, что она возымела определенный негативный эффект на те средства индивидуальной защиты, которые содержали в себе мех. Туда попали эти средства защиты, мы ведем сейчас работу вместе с работодателями, чтобы не было такой дополнительной финансовой нагрузки, они до сих пор об этом упоминают», — сказал он.

Лекарев отметил, что «не всегда какие-то инновации сразу приносят какие-то бенефиции, бывают еще и риски, и внедрять их нужно, безусловно, осторожно, учитывая, что в этом массиве содержатся иногда персональные данные, конечно, эти сведения необходимо защищать».