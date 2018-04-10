Футбольные цветочные клумбы появятся в мае на Красноармейском и Маяковском спусках.

Центром цветников станет футбольный мяч из белых и фиолетовых петуний. По словам инженера по экологическому надзору и озеленению МП Самары «Самарская набережная» Екатерины Паниной, петуния — любимица цветоводов благодаря богатой палитре красок и неприхотливости в уходе, к тому же она хорошо «держит форму». Помимо петуний цветники украсят желтые бархатцы и алая сальвия.

Первую «футбольную» композицию площадью 67 кв. м начнут высаживать в начале мая на Маяковском спуске. В середине месяца огромный «цветочный» мяч (площадью 240 кв. м) появится на Красноармейском спуске самарской набережной.

По словам Екатерины Паниной, «футбольные» клумбы станут настоящим украшением излюбленного места отдыха и будут радовать глаз до глубокой осени.