В Новоподрезкове проведут космическую неделю

На базе центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове с 9 по 14 апреля будут проводить тематические игры и занятия, посвященные Дню космонавтики.

— Малыши построят настоящую ракету, познакомятся с солнечной системой, созвездиями, кометами и астероидами. В «космической лаборатории» мы будет лепить, рисовать, экспериментировать, — пояснила директор клуба Екатерина Бацун.

Встречи будут проходить каждый день с 9 до 13.00.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (926) 620-21-19.

Центр «Бэби-клуб» расположен по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, 11. (то)