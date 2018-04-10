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В Новоподрезкове проведут космическую неделю
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В Новоподрезкове проведут космическую неделю 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На базе центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове с 9 по 14 апреля будут проводить тематические игры и занятия, посвященные Дню космонавтики.
— Малыши построят настоящую ракету, познакомятся с солнечной системой, созвездиями, кометами и астероидами. В «космической лаборатории» мы будет лепить, рисовать, экспериментировать, — пояснила директор клуба Екатерина Бацун.
Встречи будут проходить каждый день с 9 до 13.00.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (926) 620-21-19.
Центр «Бэби-клуб» расположен по адресу: г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, 11. (то)
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