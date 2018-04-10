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В Екатеринбурге изучили состав биотоплива, на котором горел «факел из фекалий»
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В Екатеринбурге изучили состав биотоплива, на котором горел «факел из фекалий» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургский Водоканал обнародовал первые результаты исследования биотоплива, которое образуется из иловых осадков сточных вод города. В марте на Северной аэрационной станции запустили так называемые метантенки, которые перерабатывают отложения в биогаз. Газом будут отапливать саму станцию, что делает объект экономичным. Во время презентации оборудования зажгли «метановый светильник», который стал известен на всю страну, в том числе и благодаря шуткам Ивана Урганта, который назвал его «факелом из фекалий».
Первые исследования, которые проводила аккредитованная промышленно-санитарная лаборатория, обнадёжили экологов.
— Первые исследования проб подтвердили высокое качество биогаза. Результаты лучше, чем мы предполагали, — рассказывает и. о. генерального директора МУП «Водоканал» Евгений Буженинов, — Так, мы ожидали содержание метана, полезного вещества, на уровне 65%, в реальности этот показатель на уровне 75%. Содержание кислорода, азота оксидов, углерода оксидов и углерода диоксида на несколько порядков ниже, чем мы ожидали и чем допускают нормативы. Это значит, что использование биотоплива безопасно.
Как рассказали в Водоканале, исследования будут продолжаться до середины лета. Если все показатели биотоплива докажут эффективность и безопасность, станция полностью перейдёт на отопление новым способом.
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