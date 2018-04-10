Как новые американские санкции повлияли на курс рубля и рынок акций

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в «кремлевском списке». В общей сложности под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц.

Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. До 7 мая американские инвесторы должны избавиться от ценных бумаг трех из 12 российских компаний из списка, а к 5 июня — аннулировать контракты со всеми предприятиями, подпавшими под ограничения, и их «дочками».