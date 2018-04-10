Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» побывали в музее-усадьбе «Мелихово»

Получатели социальных услуг отделения реабилитации инвалидов центра «Жулебино» отправились на автобусную экскурсию в музей-усадьбу «Мелихово». Усадьба находится в окрестностях города Чехова Московской области . Мелихово — это один из замечательных памятников русской культуры. Здесь с 1892 по 1899 гг. жил и работал великий русский писатель Антон Чехов . Мелихово привлекает возможностью погрузиться в духовную атмосферу чеховского времени.

— Наши получатели услуг смогли окунуться в замечательную и теплую атмосферу прошлого, соприкоснуться с историей замечательного русского писателя и врача Чехова, — рассказал представитель центра.

В музее хранятся картины художников — друзей писателя: Левитана, Поленова, Николая Чехова (родного брата писателя), Серегина и других. (вт)