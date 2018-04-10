Ещё
Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» побывали в музее-усадьбе «Мелихово»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» побывали в музее-усадьбе «Мелихово» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Получатели социальных услуг отделения реабилитации инвалидов центра «Жулебино» отправились на автобусную экскурсию в музей-усадьбу «Мелихово». Усадьба находится в окрестностях города Чехова Московской области. Мелихово — это один из замечательных памятников русской культуры. Здесь с 1892 по 1899 гг. жил и работал великий русский писатель Антон Чехов. Мелихово привлекает возможностью погрузиться в духовную атмосферу чеховского времени.
— Наши получатели услуг смогли окунуться в замечательную и теплую атмосферу прошлого, соприкоснуться с историей замечательного русского писателя и врача Чехова, — рассказал представитель центра.
В музее хранятся картины художников — друзей писателя: Левитана, Поленова, Николая Чехова (родного брата писателя), Серегина и других. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Сотрудник центра «Лидер» из Выхина-Жулебина принял участие в конференции «Образы Москвы» Специалисты по ГО рассказали о современных средствах защиты Гостей библиотеки на Привольной ознакомили с творчеством Васнецова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России327
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег116
Найден позитив от ослабления рубля114
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение