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Набиуллина не видит рисков для российской экономики в связи с санкциями США
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Набиуллина не видит рисков для российской экономики в связи с санкциями США 

Свободная пресса 30 минут назад
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не считает, что новый пакет санкций США против российских чиновников и бизнесменов угрожает устойчивости экономики страны, пишет информагентство Nation News.
«Изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление. Инвесторам нужно время на адаптацию. Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков», — приводит её слова «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что российский рынок акций упал 9 апреля на максимальную величину с марта 2014 года. В результате за один день богатейшие российские бизнесмены потеряли больше 12 миллиардов долларов. Серьезно ухудшилась ситуацияс курсом валют — доллар впервые с 2016 года торгуется выше 63 рублей, а евро — впервые с апреля 2016 — выше 77 рублей.
Ранее Центробанк поднял курс доллара почти на 4 рубля, курс евро — на 5.
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