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НАШЕ Радио объявляет акцию «Кругом НАШЕ»
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НАШЕ Радио объявляет акцию «Кругом НАШЕ» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В праздничный год своего 20-летия НАШЕ Радио объявляет акцию «Кругом НАШЕ»: масштабный проект, который соберет и объединит всех НАШих людей, все эти годы слушающих качественную отечественную музыку вместе с любимой радиостанцией.
Чтобы принять участие в «Кругом НАШЕ» нужно на любой поверхности и любым способом написать «Я люблю НАШЕ Радио» — главное, чтобы надпись была сделана на фоне любой достопримечательности. Потом сфотографироваться вместе со своим признанием в любви и выложить фото на специальной интерактивной карте на сайте 20.nashe.ru и в своих социальных сетях с хэштэгом #КругомНАШЕ.
Каждую пятницу ведущие утреннего шоу «Подъёмники» будут выбирать одного победителя, которому достанутся билеты на «Главное приключение года» — фестиваль «НАШЕСТВИЕ» 2018.
Почетным первооткрывателем акции «Кругом НАШЕ» станет друг НАШЕго Радио — Герой России, летчик-космонавт, командир корабля «Союз-ФГ» Сергей Рязанский. В преддверии Дня космонавтики, 11 апреля 2018 года, в эфире утреннего шоу «Подъёмники» Сергей Николаевич объявит общий сбор НАШих слушателей и покажет свое признание в любви НАШЕму Радио.
Пусть страна знает, что НАШи повсюду — от Бруклинского моста и до вулканов Камчатки! А мы наконец-то сможем узнать в лицо всех тех, кто был с нами эти 20 лет! Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции. Не пропустите!
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