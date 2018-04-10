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Ограждение газона отремонтировали на Новгородской улице
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Ограждение газона отремонтировали на Новгородской улице 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» поврежденное ограждение газона привели в порядок по адресу: ул. Новгородская, д. 27. Об устранении замечания отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«В настоящее время выполнены работы по ремонту ограждения газона», — говорится в официальном ответе.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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