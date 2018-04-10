Жители Озер во время паводка переправляются через Оку с помощью катера

С автобусной остановки жители городского округа Озеры переправляются на другой берег с помощью катера. Паводок поднял уровень Оки, и понтонный мост пришлось убрать, чтобы лед, идущий по реке, его не повредил.

В этом году власти предусмотрели для экстренных переправ катер на воздушных подушках.

У нас впервые такой катер на воздушных подушках, раньше был обычный, но он вышел из строя. Наш городской округ географически так расположен, что каждую весну река делит его на две части, не скажу, что люди отрезаны от цивилизации, но добираться до магазинов и больниц Озер значительно дольше, чем через этот мост. Приходится ехать в объезд

Этот катер пришел сюда из Химок . Его используют спасатели на Химкинском водохранилище для спасения рыбаков. Он легко справляется с сильным течением, может передвигаться как по воде, так и по льду и перевозит одновременно до человек.

Управлять не сложно, как машиной в заносе. Обычно спасаем рыбаков на водохранилище, теперь вот будем людей переправлять

— Антон Чесноков, спасатель отряда «ХимСпас».

На противоположном берегу от центра Озер остались почти отрезанными от крупных магазинов, больниц и школ 30 населенных пунктов, это более 4 тысяч человек. У местных школьников сейчас каникулы. На время паводка власти специально объявляют каникулы, чтобы детям не нужно было переправляться каждый раз через реку.

Пока съемочная группа «360» делала репортаж, на другом берегу случилась авария на линии электропередач автобазы, и в срочном порядке нужно было переправить туда электрика. Вместо 1,5 часов дорога до места заняла всего 15 минут.

Катер будет дежурить здесь круглосуточно на случай, если

кому-то потребуется срочная медицинская помощь и его нужно будет переправить с одного берега на другой. Но пока ледоход на Оке и катер химкинских спасателей — это скорее местная достопримечательность. Планируется, что уже завтра весь лед на реке сойдет, и на место катера сюда прибудет большой пароход на 130 мест, который также будет осуществлять переправу жителей с одного берега на другой.