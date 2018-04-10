Никитин намерен изменить закон о выборах губернатора Нижегородской области

Глава региона Глеб Никитин внес в Законодательное собрание проект изменений в областной закон «О выборах губернатора Нижегородской области». В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления, сообщается в документах на сайте ЗС НО.

Согласно пояснительной записке к проекту, основная масса изменений коснется возможности нижегородцев голосовать на выборах губернатора по месту своего нахождения в день голосования. Таким образом, если избиратель будет находиться вне места своего жительства, но в пределах территории региона, он сможет проголосовать по месту своего нахождения. Для этого будет необходимо подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей.

Законопроектом также предлагается изменить механизм формирования избирательных фондов кандидатов, установив, что они могут формироваться только за счет собственных средств кандидата или выдвинувшего его избирательного объединения.

Кроме того, среди изменений фигурирует отмена проведения досрочного голосования на губернаторских выборах.