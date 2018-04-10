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Первый зампред ЦБ не видит рисков массового выхода нерезидентов из ОФЗ
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Первый зампред ЦБ не видит рисков массового выхода нерезидентов из ОФЗ 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом он сказал журналистам в кулуарах Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.
«Пока оснований я не вижу, чтобы опасаться», — сказал он.
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