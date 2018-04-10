Первый зампред ЦБ не видит рисков массового выхода нерезидентов из ОФЗ

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ «Пока оснований я не вижу, чтобы опасаться», — сказал он.