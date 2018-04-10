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Специалисты ЦОДД ответят на вопросы москвичей на встречах 18 апреля
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Специалисты ЦОДД ответят на вопросы москвичей на встречах 18 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители города смогут задать вопросы специалистам ЦОДД Москвы на встречах в управах районов 18 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения.
«18 апреля в девяти административных округах Москвы пройдут встречи с жителями, в которых примут участие сотрудники ЦОДД. 25 апреля готовится встреча префекта с жителями оставшихся двух административных округов», — говорится в сообщении.
Обновленный график мероприятий и адреса их проведения размещены на сайте www.gucodd.ru в разделе «Дорожный координатор».
«Это уже третья по счету встреча с жителями, в которой мы принимаем участие. Такая практика показала себя очень эффективной. Намного быстрей решить вопрос на месте, чем писать письма. Жители очень активно приходят на эти встречи решать вопросы по организации дорожного движения, и уже есть ряд реализованных совместно с жителями решений», — отметил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев.
По итогам встреч с жителями 21 марта этого года ЦОДД уже успел реализовать ряд пожеланий граждан: на двух улицах разрешена парковка в ночное время; на 14-ти участках обозначена жилая зона; на четырех улицах введено ограничение скоростного режима.
Кроме того, приняты и в скором времени будут воплощены в жизнь решения об организации пяти пешеходных переходов, об организации трех диагональных пешеходных переходов и о строительстве двух светофорных объектов.
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