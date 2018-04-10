Портрет к шествию «Бессмертного полка» сделают в центре госуслуг на Ленинградском шоссе

В центре госуслуг Молжаниновского, как и во всех столичных офисах «Мои документы», к шествию «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая, бесплатно распечатают фотографии участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе «Моих документов», снимки будут сделаны в формате А4.

«С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения», — уточнили в пресс-службе.

Также жители могут принести в центр снимки своих родных, близких или соседей и поделиться своими воспоминаниями. Фотографии и письма будут отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва », а оригиналы возвращены владельцам.

Напомним, проект «Бессмертный полк» действует в течение всего года, но ближе к празднику пользуется особой популярностью.

Напомним, объединенный центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино расположен по адресу Ленинградское шоссе, дом 108. (то)