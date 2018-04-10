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Портрет к шествию «Бессмертного полка» сделают в центре госуслуг на Ленинградском шоссе
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Портрет к шествию «Бессмертного полка» сделают в центре госуслуг на Ленинградском шоссе 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В центре госуслуг Молжаниновского, как и во всех столичных офисах «Мои документы», к шествию «Бессмертного полка», которое состоится 9 мая, бесплатно распечатают фотографии участников Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе «Моих документов», снимки будут сделаны в формате А4.
«С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения», — уточнили в пресс-службе.
Также жители могут принести в центр снимки своих родных, близких или соседей и поделиться своими воспоминаниями. Фотографии и письма будут отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва», а оригиналы возвращены владельцам.
Напомним, проект «Бессмертный полк» действует в течение всего года, но ближе к празднику пользуется особой популярностью.
Напомним, объединенный центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино расположен по адресу Ленинградское шоссе, дом 108. (то)
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