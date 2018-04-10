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У Райффайзенбанка произошел сбой в проведении платежей
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У Райффайзенбанка произошел сбой в проведении платежей 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
У Райффайзенбанка произошел сбой с проведением клиентских платежей. Трем сотрудникам «Ведомостей» не удалось сделать перевод через мобильное приложение Райффайзенбанка. Время ожидания в колл-центре банка для корреспондента «Ведомостей» составило около 18 минут, там предложили дать распоряжение на перевод, но исполнено оно будет только завтра.
В одном из отделений Райффайзенбанка его сотрудники сообщили, что произошел сбой, банк испытывает трудности с push-уведомлениями, что делает невозможным проведение платежа или перевод через приложение. Причина сбоя — большая нагрузка, сообщил сотрудник отделения. Неполадки должны быть устранены в течение часа-двух, сказал он.
Провести операции через онлайн-банк в интернете можно, отметил он.
В отделении было также несколько клиентов, интересовавшихся проблемой с платежами.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя Райффайзенбанка.
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