У Райффайзенбанка произошел сбой в проведении платежей

Райффайзенбанка произошел сбой с проведением клиентских платежей. Трем сотрудникам «Ведомостей» не удалось сделать перевод через мобильное приложение Райффайзенбанка. Время ожидания в колл-центре банка для корреспондента «Ведомостей» составило около 18 минут, там предложили дать распоряжение на перевод, но исполнено оно будет только завтра.

В одном из отделений Райффайзенбанка его сотрудники сообщили, что произошел сбой, банк испытывает трудности с push-уведомлениями, что делает невозможным проведение платежа или перевод через приложение. Причина сбоя — большая нагрузка, сообщил сотрудник отделения. Неполадки должны быть устранены в течение часа-двух, сказал он.

Провести операции через онлайн-банк в интернете можно, отметил он.

В отделении было также несколько клиентов, интересовавшихся проблемой с платежами.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя Райффайзенбанка.