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Минтранс может отдать пассажироперевозки Росавтотрансу
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Минтранс может отдать пассажироперевозки Росавтотрансу 

ИД «Собеседник» 1 час назад
ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» может начать регулировать пассажироперевозки.
Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что Министерство транспорта подготовило проект приказа, согласно которому ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» (Росавтотранс) может получить полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом.
Отмечается, что реализация приказа не потребует дополнительных затрат из бюджета.
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