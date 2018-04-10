Минтранс может отдать пассажироперевозки Росавтотрансу

ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» может начать регулировать пассажироперевозки.

Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает « Парламентская газета ». Уточняется, что Министерство транспорта подготовило проект приказа, согласно которому ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» (Росавтотранс) может получить полномочия по нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Отмечается, что реализация приказа не потребует дополнительных затрат из бюджета.