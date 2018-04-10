Ещё
В Воронежской области за счет субсидий из облбюджета увеличат объёмы переработки свёклы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области за счет субсидий из облбюджета увеличат объёмы переработки свёклы 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В регионе построят новые площадки для хранения урожая. В Воронежской области планируется увеличить объёмы переработки свёклы. Проект трехлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и организациями свеклосахарной отрасли рассмотрели на заседании президиума правительства региона в понедельник, 9 апреля. Срок действия соглашения — до конца 2020 года. В течение этого времени планируется в ближайшие три года ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одной новой площадки для хранения и перевалки сахарной свеклы, чтобы увеличить сроки хранения урожая. По словам врио руководителя департамента аграрной политики Александра Квасова, свеклосахарный комплекс Воронежской области по валовому производству сахарной свёклы и выработке свекловичного сахара является одним из крупнейших в стране. За 2015-2017 годы объём производства сахара в регионе вырос почти в полтора раза и по итогам 2017 года составил более 840 тыс. тонн. Таких результатов удалось достичь благодаря реконструкции и модернизации перерабатывающих предприятий. Их суточная мощность увеличилась с 36 тыс. тонн до 42 тыс. тонн. В течение трех последних лет предприятия, выращивающие и перерабатывающие свёклу, получили почти 700 млн субсидий на строительство 17 площадок для хранения и перевалки сахарной свеклы. Это позволило увеличить сроки хранения около 1,1 млн тонн урожая сахарной свёклы без снижения ее технологических качеств. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
Мэр Воронежа обвинил перевозчиков в плохой работе на Пасху Жителей Воронежа предупредили о подтоплении кладбищ Непогода изменила фамилию поэта на памятнике в центре Воронеже
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России327
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег116
Найден позитив от ослабления рубля114
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля185
Исчезло самое популярное в мире видео7
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение