В Воронежской области за счет субсидий из облбюджета увеличат объёмы переработки свёклы 

В регионе построят новые площадки для хранения урожая. В Воронежской области планируется увеличить объёмы переработки свёклы. Проект трехлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и организациями свеклосахарной отрасли рассмотрели на заседании президиума правительства региона в понедельник, 9 апреля. Срок действия соглашения — до конца 2020 года. В течение этого времени планируется в ближайшие три года ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одной новой площадки для хранения и перевалки сахарной свеклы, чтобы увеличить сроки хранения урожая. По словам врио руководителя департамента аграрной политики Александра Квасова, свеклосахарный комплекс Воронежской области по валовому производству сахарной свёклы и выработке свекловичного сахара является одним из крупнейших в стране. За 2015-2017 годы объём производства сахара в регионе вырос почти в полтора раза и по итогам 2017 года составил более 840 тыс. тонн. Таких результатов удалось достичь благодаря реконструкции и модернизации перерабатывающих предприятий. Их суточная мощность увеличилась с 36 тыс. тонн до 42 тыс. тонн. В течение трех последних лет предприятия, выращивающие и перерабатывающие свёклу, получили почти 700 млн субсидий на строительство 17 площадок для хранения и перевалки сахарной свеклы. Это позволило увеличить сроки хранения около 1,1 млн тонн урожая сахарной свёклы без снижения ее технологических качеств. Елена Гончарова