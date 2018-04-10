СЖР: журналистам будет оказана помощь при неправомерных увольнениях 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ассоциация юристов России будет защищать членов Союза журналистов России при незаконных увольнениях. Об этом ТАСС сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией и Союзом, которая прошла во вторник в Центральном доме журналиста.
"Юристы будут помогать… коллегам и по элементарным правовым вопросам, …и по всем вопросам наших коллег, связанных с проблемами, которые возникают, когда существует неправомерное увольнение, когда угроза жизни, здоровью и много, много таких проблем", — сказал Соловьев.
Соглашение между союзами будет работать по принципу «бартерной сделки» — журналисты оказывают информационную поддержку Ассоциации юристов России, в то время как вторые оказывают юридическую помощь от консультации по элементарным вопросам до случаев правонарушений по отношению к журналистам при исполнении служебных обязанностей.
Ранее было объявлено о создании рабочей группы с МВД. «Мы прекрасно понимаем, что часто наша работа пересекается, особенно на каких-то демонстрациях, на каких-то массовых действах, забастовки, что угодно», — сказал Соловьев. Он рассказал, что в случае неправомерного ареста, задержания или других конфликтов с полицией, члены союза могут обратиться в горячую линию практически круглосуточно.