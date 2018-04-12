Cоюз журналистов России предложил штрафовать власти за отказ в информации 

Союз журналистов России (СЖР) предлагает штрафовать чиновников за отказ предоставлять информацию. «СЖР готовит ряд законодательных инициатив, которые обяжут чиновников предоставлять представителям СМИ допускаемую законом информацию», сообщил на медиафоруме в Южно-Сахалинске руководитель СЖР Владимир Соловьев.
По его словам, в числе таких инициатив будут штрафы за отказ журналистам в аккредитации, за затягивание ответа на критические материалы и так далее, отмечает ТАСС. Эти инициативы были предоставлены президенту РФ на Калининградском форуме. «Президент нас поддержал», — рассказал Соловьев.