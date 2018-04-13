Врио губернатора Кузбасса рассказал о «новой жизни» региона

Сделать Кузбасс регионом номер один за Уралом в социально-экономическом плане, подающим пример другим субъектам РФ , — такую амбициозную цель поставил новый руководитель области. И не только перед собой.

"Я один Кузбасс не изменю. Я всегда был человеком команды, и мы с вами — одна команда. Так что с первого апреля изменилась и ваша жизнь", — заявил Цивилев собравшимся в зале руководителям исполнительной власти на местах. — «И я уверен, вместе мы справимся. Если есть возражения по поводу поставленной цели, поднимите руки». Зал в ответ поддержал озвученную цель единогласно. И разговор о том, какими путями ее планируется достичь, откладывать не стали. Уже к девятому июня (когда исполнится сто дней пребывания врио губернатора у власти) в регионе должна быть принята программа социально-экономического развития вплоть до 2030-2035 года.

"Предлагаю начать работать над ней вместе с жителями области, учитывая их мнения и пожелания, уже с сегодняшнего дня", — сказал Цивилев. -"Потому что программа создается для жителей, и они должны знать, что мы делаем и для чего. Важно, чтобы жители нас понимали и нам доверяли. А сразу после девятого июня начнется реализация программы. Нам нужно действовать очень быстро".

Необходимость в быстроте действий новый руководитель области объяснил тем, что 2018-2019 годы — особые для региона, который очень сильно зависит от рыночных цен на уголь и металл. Но сегодня спрос и цены на уголь высокие, а завтра ситуация может измениться. Такие колебания случаются периодически. Потому, надеясь на лучшее, нужно всегда быть готовыми к худшему. Преодолеть сырьевую зависимость региона, сделав его угольную отрасль высокоэффективной и подтянув другие сектора экономики, включая химию, — строительство и сельское хозяйство, — одна из ключевых задач на самое ближайшее будущее.

Помимо максимального использования внутренних резервов, предстоит продолжать серьезно работать над улучшением инвестиционного климата в регионе. При этом власть будет помогать тем инвесторам, которые обеспечат быстрый экономический рост, социальную ориентированность бизнеса и строгое соблюдение экологических норм. Но после трагедии «Зимней вишни» перечень требований к инвесторам увеличился. 25 марта заставило внести в него четвертый пункт — безопасность людей.

Привлечение федеральных средств на развитие области, реализация соглашения о стратегическом партнерстве с Москвой (Дни столицы пройдут в Кузбассе уже в июне), реформирование вузов, создание центров подготовки рабочих кадров, востребованных региональной экономикой, реализация программ по развитию здравоохранения, туризма, дорожного строительства, переселения из ветхого и аварийного жилья, газификации — список важнейших для региона задач можно продолжать.