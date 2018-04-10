Цивилев попросил Путина содействовать строительству за счет бюджета трассы вокруг Кемерова

"Мы намерены создать три региональных центра среднеспециального образования по таким компетенциям как горно-металлургическая сфера, химия, строительство и IT-технологии. Мы эти программы сейчас реализуем за счет регионального бюджета, и просим вас на условиях софинансирования помочь нам в скорейшей реализации этих программ за счет средств федерального бюджета", — сказал Цивилев.

Он добавил, что в регионе также остро стоит проблема с объездной дорогой вокруг города Кемерово. «Это единственный областной город в Сибири, через который проходит федеральная трасса Москва Владивосток . Это примерно 12 тыс. машин в сутки, что дает 2,5 тыс. тонн выбросов и затрудняет организацию дорожного движения, а также влияет на себестоимость автомобильных перевозок на этом маршруте. Поэтому просим Вас сделать федеральную трассу вокруг города Кемерова за счет федерального бюджета, чтобы уже в этом году приступить к выполнению проектных работ», — добавил Цивилев.

Среди других проблем региона врио губернатора назвал необходимость реконструкции действующих и необходимость создания новых детских садов и школ.