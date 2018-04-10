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Цивилев попросил Путина содействовать строительству за счет бюджета трассы вокруг Кемерова
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Цивилев попросил Путина содействовать строительству за счет бюджета трассы вокруг Кемерова 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 10 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев попросил правительство оказать федеральную поддержку для строительства федеральной трассы в обход Кемерова и создания региональных центров среднего профессионального образования. С такой просьбой он обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву во время встречи в Горках.
"Мы намерены создать три региональных центра среднеспециального образования по таким компетенциям как горно-металлургическая сфера, химия, строительство и IT-технологии. Мы эти программы сейчас реализуем за счет регионального бюджета, и просим вас на условиях софинансирования помочь нам в скорейшей реализации этих программ за счет средств федерального бюджета", — сказал Цивилев.
Он добавил, что в регионе также остро стоит проблема с объездной дорогой вокруг города Кемерово. «Это единственный областной город в Сибири, через который проходит федеральная трасса Москва — Владивосток. Это примерно 12 тыс. машин в сутки, что дает 2,5 тыс. тонн выбросов и затрудняет организацию дорожного движения, а также влияет на себестоимость автомобильных перевозок на этом маршруте. Поэтому просим Вас сделать федеральную трассу вокруг города Кемерова за счет федерального бюджета, чтобы уже в этом году приступить к выполнению проектных работ», — добавил Цивилев.
Среди других проблем региона врио губернатора назвал необходимость реконструкции действующих и необходимость создания новых детских садов и школ.
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