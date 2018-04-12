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Семь субъектов РФ получат 36 млн руб на развитие народных промыслов в 2018 году
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Семь субъектов РФ получат 36 млн руб на развитие народных промыслов в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Семь субъектов России получат около 36 миллионов рублей на развитие народных художественных промыслов, сообщил в среду на XXXIII конференции ассоциации «Народные художественные промыслы России» председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России», член-корреспондент Российской академии художеств Геннадий Дрожжин.
«Спустя несколько лет наконец-то приняты наши поправки, по которым государственная поддержка художественного промысла продолжит осуществляться как на федеральном, так и на региональном уровне. По министерству экономического развития четыре субъекта РФ получили 18 миллионов рублей в прошлом году, в этом году семь субъектов получат около 36 миллионов рублей», — сказал Дрожжин.
Он добавил, что вопросы сохранения народных художественных промыслов находятся на контроле в администрации президента России, в правительстве РФ, в Совете Федерации и в Государственной думе. В этом году президент РФ Владимир Путин планирует провести Государственный совет по вопросу сохранения и развития традиционной внутренней культуры.
В четверг в Москве проходит XXXIII Конференция ассоциации «Народные художественные промыслы России». На конференции обсудят законодательные инициативы по совершенствованию мер господдержки промыслов, дополнительные направления использования средств поддержки из федерального бюджета, а также развитие туристической деятельности в местах традиционного существования промыслов и формирование инфраструктуры продажи продукции народных промыслов.
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