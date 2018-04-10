Развитие народных художественных промыслов РФ обсудят на конференции в Москве 12 апреля

В столице 12 апреля пройдет конференция ассоциации «Народные художественные промыслы России», на которой обсудят сохранение и развитие традиционной народной культуры, а также другие вопросы, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В соответствии с уставом и решением правления ассоциации 12 апреля 2018 года в Москве , в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ состоится XXXIII конференция ассоциации «Народные художественные промыслы России», — говорится в сообщении.

В ходе конференции специалисты ассоциации и представители федеральных органов исполнительной власти проинформируют участников об итогах работы за 2017 год и перспективных планах на 2018 и последующий годы, а также о существующих и разрабатываемых мерах государственной поддержки промыслов.

«На конференции будут рассмотрены и внесены предложения по подготовке заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры, проводимого в 2018 году, в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 04.02.2018 №ПР-191, по итогам заседания совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 21 декабря 2017 года», — добавляется в сообщении.

Кроме того, будут внесены предложения в дорожную карту по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года, в проект стратегии развития отрасли народных художественных промыслов до 2030 года, в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям народных художественных промыслов.

На мероприятии также обсудят вопросы по совершенствованию мер государственной поддержки промыслов; механизмы доступа малого и среднего предпринимательства к финансированию; развитие туристической деятельности в местах традиционного бытования промыслов, формирование инфраструктуры сбыта продукции народных промыслов.